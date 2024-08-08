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Царьград

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В Ростове выявил новые эпизоды взяточничества полицейскими на 1,1 миллиона

В Ростове выявил новые эпизоды взяточничества полицейскими на 1,1 миллиона

Сотрудников МВД обвиняют в вымогательстве денег у предпринимателей.Следственный комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу выявил новые эпизоды взяточничества по делу о полицейской ОПГ в Ростове.

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