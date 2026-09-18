"Лучше, чем на Airbus": зарубежные специалисты оценили систему управления МС‑21

РИА Новости/Валерий Шарифулин Важные транспортные объекты 18 сентября появились на карте России. Президент России Владимир Путин открыл сразу несколько новых авиатерминалов и отметил, что в ближайшие годы необходимо модернизировать 75 воздушных гаваней.