Путин оценил, как зарубежный ИИ делает «избушку на курьих ножках»

Зарубежный искусственный интеллект (ИИ) значительно отстает от российского. Такой вывод сделал президент РФ Владимир Путин, исходя из того, что ему продемонстрировал исполнительный директор Сбербанка Константин Куликов.
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