Россия выдала въездную визу новому послу Франции

Экс-постпред Франции при ООН и новый посол Франции в России Николя де Ривьера получил въездную визу. Об утверждении российской стороной его кандидатуры сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД.
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