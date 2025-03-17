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Россия выдала въездную визу новому послу Франции

Россия выдала въездную визу новому послу Франции

Экс-постпред Франции при ООН и новый посол Франции в России Николя де Ривьера получил въездную визу. Об утверждении российской стороной его кандидатуры сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД.

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