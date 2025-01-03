В Венесуэле объявили награду за информацию о местонахождении сбежавшего лидера оппозиции

Власти Венесуэлы объявили награду в $100 тысяч за информацию о главе оппозиции Служба научных, уголовных и криминальных расследований Венесуэлы сообщила о награде за информацию о местонахождении бывшего кандидата в президенты Венесуэлы от оппозиционной «Единой платформы» Эдмундо Гонсалеса Уррутии.