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В Венесуэле объявили награду за информацию о местонахождении сбежавшего лидера оппозиции

В Венесуэле объявили награду за информацию о местонахождении сбежавшего лидера оппозиции

Власти Венесуэлы объявили награду в $100 тысяч за информацию о главе оппозиции Служба научных, уголовных и криминальных расследований Венесуэлы сообщила о награде за информацию о местонахождении бывшего кандидата в президенты Венесуэлы от оппозиционной «Единой платформы» Эдмундо Гонсалеса Уррутии.

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