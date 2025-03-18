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Как повысить пенсию? Депутат Госдумы дал рекомендации

Как повысить пенсию? Депутат Госдумы дал рекомендации

Частые причины заниженной пенсии – ошибки в документах, а также неудачный выбор пенсионного фонда.Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал, как можно увеличить свои пенсионные выплаты.

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