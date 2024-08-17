Физкультурный досуг ´Дорожная азбука´.

В нашем дошкольном учреждении прошел физкультурный досуг для воспитанников средних и старших групп ´Дорожная азбука´В Воспитание у детей осознанного отношения к личной безопасности - одно из важных направлений нашего учреждения образования.
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