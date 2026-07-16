Зур булмаган хокук бозулар өчен 28 төр штрафны гамәлдән чыгарырга тәкъдим иттеләр

Дәүләт Думасы депутатлары базалар буенча тикшерергә мөмкин булган документларның кәгазь вариантлары булмавы, шулай ук вак хокук бозулар өчен 28 төр штрафны гамәлдән чыгару турында закон проекты әзерләгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии