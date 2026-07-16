НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Зур булмаган хокук бозулар өчен 28 төр штрафны гамәлдән чыгарырга тәкъдим иттеләр

Дәүләт Думасы депутатлары базалар буенча тикшерергә мөмкин булган документларның кәгазь вариантлары булмавы, шулай ук вак хокук бозулар өчен 28 төр штрафны гамәлдән чыгару турында закон проекты әзерләгән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии