Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Кремле раскрыли смысл помилования Путиным 52 осуждённых женщин

В Кремле раскрыли смысл помилования Путиным 52 осуждённых женщин

Решение президента РФ Владимира Путина помиловать 52 осуждённые россиянки связано с обсуждавшейся на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) темой амнистии ряда категорий женщин.

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