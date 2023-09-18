Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Жюлия Симон в октябре намерена вернуться в сборную Франции

На следующей неделе Симон пропустит очередной сбор команды в Бессане. Сообщалось, что против нее расследуют дело о мошенничестве с банковскими картами, причем один из исков подала ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх