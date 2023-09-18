Жюлия Симон в октябре намерена вернуться в сборную Франции

На следующей неделе Симон пропустит очередной сбор команды в Бессане. Сообщалось, что против нее расследуют дело о мошенничестве с банковскими картами, причем один из исков подала ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше.