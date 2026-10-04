Сентябрьская инфляция в Италии достигла 4,2% — максимума за три года, дизель поставил исторический рекорд цены, а у правительства Мелони за полтора года до выборов не осталось работающих способов это остановить, считает европейская редакция ИА Красная Весна.
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