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Регионы России

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Верховный суд Бразилии рассмотрит ходатайство об отмене приговора Болсонару

Верховный суд Бразилии рассмотрит ходатайство об отмене приговора Болсонару

Федеральный Верховный суд Бразилии после президентских выборов может рассмотреть ходатайство защиты бывшего президента Жаира Болсонару об отмене приговора, сообщает Folha de S.

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