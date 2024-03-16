Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожено одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 тонны, сообщает Минобороны.
Комбо
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Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожено одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 тонны, сообщает Минобороны.
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