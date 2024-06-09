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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский сыграл на ноль в 1-м матче финала Кубка Стэнли, отразив 32 броска «Эдмонтона»

Вратарь «Флориды» был признан первой звездой первого матча финала плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (3:0, 1-0 в серии).

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