Депутат Бомпар: Макрон оказал услугу Путину словами об отправке войск на Украину

РИАМО - 18 мар. Контрпродуктивные заявления французского лидера Эммануэля Макрона, касающиеся отправки войск на Украину, играют на руку России, заявил лидер фракции «Непокорившейся Франции» в парламенте страны Мануэль Бомпар, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Europe 1.
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