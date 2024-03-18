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Депутат Бомпар: Макрон оказал услугу Путину словами об отправке войск на Украину

Депутат Бомпар: Макрон оказал услугу Путину словами об отправке войск на Украину

РИАМО - 18 мар. Контрпродуктивные заявления французского лидера Эммануэля Макрона, касающиеся отправки войск на Украину, играют на руку России, заявил лидер фракции «Непокорившейся Франции» в парламенте страны Мануэль Бомпар, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Europe 1.

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