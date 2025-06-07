Как изменились цены на запчасти для иномарок в мае

Запчасти для иностранных легковых автомобилей в последний месяц весны подорожали на 0,2%. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для иностранных легковых автомобилей (без учета китайских) массового ценового сегмента от агрегаторов.