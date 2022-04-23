Стивен Магуайр обыгрывает Чжао Синьтуна во второй сессии, а Марк Селби установил ничью против Яня Бинтао в первой сессии 1/8 финала Чемпионата Мира по снукеру 2022

Стивен Магуайр обыгрывает Чжао Синьтуна со счетом 11-5 во второй сессии, а Марк Селби восстановил паритет со счетом 4-4 в первой сессии 1/8 финала Чемпионата Мира 2022 по снукеру против Яня Бинтао, сообщает World Snooker Стивен Магуайр (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Стивен Магуайр находится всего в двух фреймах от желанного места в четвертьфинале Чемпионата Мира 2022 по снукеру, обыгрывая Чжао Синьтуна со счетом 11-5.