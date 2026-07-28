РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

355 подписчиков

Минздрав уточнил, кому положены вакцины от меланомы

Минздрав уточнил, кому положены вакцины от меланомы

Российский Минздрав уточнил категории граждан, которым можно будет проводить вакцинацию от меланомы. Список размещен на сайте Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии