Минздрав уточнил, кому положены вакцины от меланомы

Российский Минздрав уточнил категории граждан, которым можно будет проводить вакцинацию от меланомы. Список размещен на сайте Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава.
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