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Украинские спецслужбы перед угоном вертолета поручили летчику из России отравить экипаж

Украинские спецслужбы перед угоном вертолета поручили летчику из России отравить экипаж

Мужчина получил сообщение о необходимых препаратах и их дозировках.Сотрудники украинских спецслужб поручили летчику из России отравить членов экипажа перед угоном вертолета с системой радиоэлектронной борьбы.

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