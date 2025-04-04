За неделю на линию «122» поступило 377 жалоб на дороги Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За неделю жители Удмуртии отправили почти 400 жалоб на дороги на линию «122». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал зампредседателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.
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