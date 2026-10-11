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ИА Регнум

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Путин, Пашинян и Алиев провели не анонсированную встречу

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели закрытую не анонсированную встречу после после Каспийского саммита в Туркменистане.

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