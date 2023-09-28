Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Что за безграмотность написана в заметке....Что случилось к э...
  • Леонид Ла Рошель
    А зачем усраине восстанавливать энергетику? Це же "тяжелое наследие советского оккупационного периода"!!! А как же де...В "Укрэнерго" оце...
  • Evgenija Palette
    Да кто его слушает, этого "самого-самого"...  Все знают - ЭТОТ "ВАЗЕЛИН" НИКОГДА НИЧЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗНАЧИМОГО НЕ СК...Песков: Россия по...

В "Укрэнерго" оценили объем средств для восстановления энергосистемы страны

В "Укрэнерго" оценили объем средств для восстановления энергосистемы страны

Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 28 сентября заявил, что Киеву нужно "еще несколько миллионов долларов" на восстановление энергосистемы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А зачем усраине восстанавливать энергетику? Це же &quot;тяжелое наследие советского оккупационного периода&quot;!!! А как же декоммунизация и десоветизация?! Декоммунизировать надо, нет, необходимо! вообще все энергоустановки вна усраине, потому как за 30 лет скакания с кастрюлями на головах не было построено ни одного объекта электрогенерации. Так что уперёд, в дивный мир гоголевской усраины - лучина, печка, горилка и цыбуля. Ибо нефиг!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх