В "Укрэнерго" оценили объем средств для восстановления энергосистемы страны

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Леонид Ла Рошель

А зачем усраине восстанавливать энергетику? Це же "тяжелое наследие советского оккупационного периода"!!! А как же декоммунизация и десоветизация?! Декоммунизировать надо, нет, необходимо! вообще все энергоустановки вна усраине, потому как за 30 лет скакания с кастрюлями на головах не было построено ни одного объекта электрогенерации. Так что уперёд, в дивный мир гоголевской усраины - лучина, печка, горилка и цыбуля. Ибо нефиг!