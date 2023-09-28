Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 28 сентября заявил, что Киеву нужно "еще несколько миллионов долларов" на восстановление энергосистемы.
В "Укрэнерго" оценили объем средств для восстановления энергосистемы страны
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А зачем усраине восстанавливать энергетику? Це же "тяжелое наследие советского оккупационного периода"!!! А как же декоммунизация и десоветизация?! Декоммунизировать надо, нет, необходимо! вообще все энергоустановки вна усраине, потому как за 30 лет скакания с кастрюлями на головах не было построено ни одного объекта электрогенерации. Так что уперёд, в дивный мир гоголевской усраины - лучина, печка, горилка и цыбуля. Ибо нефиг!
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