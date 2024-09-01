YandexGPT научилась проверять тексты на «галлюцинации». И сократила количество ошибок в 6 раз

Нейросеть YandexGPT теперь умеет проверять текст на «галлюцинации» и сократила ошибки в описаниях на 90%Команда Яндекса объявила о значительном улучшении своего искусственного интеллекта YandexGPT, который теперь способен самостоятельно проверять сгенерированные тексты на наличие «галлюцинаций» — несуществующих или неточных деталей.
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