YandexGPT научилась проверять тексты на «галлюцинации». И сократила количество ошибок в 6 раз

Нейросеть YandexGPT теперь умеет проверять текст на «галлюцинации» и сократила ошибки в описаниях на 90%Команда Яндекса объявила о значительном улучшении своего искусственного интеллекта YandexGPT, который теперь способен самостоятельно проверять сгенерированные тексты на наличие «галлюцинаций» — несуществующих или неточных деталей.