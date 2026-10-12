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Царьград

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В ЖКХ очередной передел. Тепла в домах нет. А платить будем мы?

В ЖКХ очередной передел. Тепла в домах нет. А платить будем мы?

Сотни котельных по стране посыпались ещё до пика отопительного сезона: в одних регионах отключены десятки объектов, в других - сотни.

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