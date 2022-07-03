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ДТП с туристами в ущелье Докузпаринского района Дагестана, пострадали 6 человек

Автомобиль с туристами упал в ущелье в Докузпаринском районе  на юге Дагестана.  Об этом сообщило Министерство здравоохранения Республики Дагестан в Telegram-канале.

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