Ялта присоединилась к Всероссийской акции «Аллея первых»

В Ялте в преддверии Дня воссоединения новых регионов с Россией в Ялте заложена «Аллея первых» на территории школы №7 имени Нади Лисановой и высажены кипарисы, которые городу передал Никитский ботанический сад.
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