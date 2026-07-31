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Регионы России

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«Единая Россия» поддерживает малые предприятия ВПК и предлагает создать площадку для диалога

«Единая Россия» поддерживает малые предприятия ВПК и предлагает создать площадку для диалога

Партия «Единая Россия» выразила поддержку малым предприятиям и производственным мастерским военно-промышленного комплекса (ВПК), подчеркивая их важный вклад в обеспечение бойцов необходимыми изделиями на передовой.

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