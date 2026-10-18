Россиянка Элизабет Абраамян выиграла чемпионат Европы по настольному теннису. В финале турнира она одержала победу над немкой Аннетт Кауфманн — 4-3 (15:13, 11:5, 5:11, 9:11, 12:10, 6:11, 11:6).
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