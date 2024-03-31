Русская весна
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Русская весна

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Давайте покончим с этим, как в Хиросиме и Нагасаки: конгрессмен США предложил решение украинского конфликта (ВИДЕО)

Давайте покончим с этим, как в Хиросиме и Нагасаки: конгрессмен США предложил решение украинского конфликта (ВИДЕО)

Конгрессмен США Тим Уолберг призвал решить конфликт на Украине и в Газе ядерными ударами. На вопрос из зала о том, почему власти США тратят американские деньги, чтобы построить «для них» порт, республиканец Уолберг предложил обратиться к «успешному» опыту прошлого.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
В прошлом вы имели ЯО.сейчас имеют многие .и вам просто придёт ПИЗДЕЦ!
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9 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Пиндос берега поутал. Самоходный дед и пернуть не успеет когда сармат прилетит в вашингтон и нью йорк.
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7 час.
Дмитрий Бакланов
А с чего он вдруг решил, что их цель, я имею ввиду заправил Пентагона, уничтожение России, как сильного государства? Такое уничтожение подорвет ВПК США, так как заказов на стратегическое(а значит дорогое) вооружение не будет. Наоборот, бесконечная война - это самое выгодное (для предприятий ВПК).
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7 час.

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