Конгрессмен США Тим Уолберг призвал решить конфликт на Украине и в Газе ядерными ударами. На вопрос из зала о том, почему власти США тратят американские деньги, чтобы построить «для них» порт, республиканец Уолберг предложил обратиться к «успешному» опыту прошлого.
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