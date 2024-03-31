Давайте покончим с этим, как в Хиросиме и Нагасаки: конгрессмен США предложил решение украинского конфликта (ВИДЕО)

Дмитрий Бакланов

А с чего он вдруг решил, что их цель, я имею ввиду заправил Пентагона, уничтожение России, как сильного государства? Такое уничтожение подорвет ВПК США, так как заказов на стратегическое(а значит дорогое) вооружение не будет. Наоборот, бесконечная война - это самое выгодное (для предприятий ВПК).