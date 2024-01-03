Овечкин о победной шайбе в ворота "Питтсбурга: новый год, новый старт

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин прокомментировал победную шайбу в матче регулярного чемпионата против "Питтсбурга", отметив, что это лучшее начало 2024 года, передает сайт лиги.
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