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Калужские новости

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В Калужской области из-за ветра произошло семь аварий на линиях электропередачи

В Калужской области из-за ветра произошло семь аварий на линиях электропередачи

Прошедшая ночь в Калужской области выдалась неспокойной из-за сильных порывов ветра, которые привели к семи обрывам линий электроснабженияПрошедшая ночь в Калужской области выдалась неспокойной из-за сильных порывов ветра, которые привели к семи обрывам линий электроснабжения.

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