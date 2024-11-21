В Калужской области из-за ветра произошло семь аварий на линиях электропередачи

Прошедшая ночь в Калужской области выдалась неспокойной из-за сильных порывов ветра, которые привели к семи обрывам линий электроснабженияПрошедшая ночь в Калужской области выдалась неспокойной из-за сильных порывов ветра, которые привели к семи обрывам линий электроснабжения.
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