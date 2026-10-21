Британский журналист Пирс Морган в своём ток-шоу "Piers Morgan Uncensored" взял интервью у учредителя Царьграда Константина Малофеева.
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".........Томми Робинсона сажали в тюрьму за множество самых разных преступлений – от мошенничества до футбольного хулиганства, от невыполнения распоряжений суда до бесчисленных других преступлений, за которые он отбывал тюремные сроки." .................... сразу вспомнил железного Феликса с якобы его изречением (не уверен): "То что вы до сих пор не сидите (в тюрьме), это не ваша заслуга, а наша недоработка"
То есть ...встретились 2 сказочника и один другого переболтал? Ну? Видно, что у Малофеева старая советская закалка, когда пропагандоны были на 2 головы выше, чем новоделы. На которых без слез не глянешь((( так поставьте его ээээ?? Коучем?)) для поросли младой? Дабы не позорили последние косноязычием любой идеи ... Которую они берутся отстаивать?