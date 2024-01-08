ФОТО: KONSTANTIN KOKOSHKIN/GLOBAL LOOK PRESS ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ "ШОКОЛАДКА И ПОБЕГ ИЗ АМЕРИКИ": ИСЦЕЛЕНИЯ, ЧУДЕСА И ОТКРОВЕНИЯ, СЛУЧИВШИЕСЯ НА РОЖДЕСТВО Многие не верят в чудеса, потому что никогда с ними не сталкивались.