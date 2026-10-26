Минфин подготовил проект расходов на медиасферу на 2027 год. Отрасль получит 145,8 млрд рублей (на 2,4 млрд меньше, чем в текущем году).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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