Экономист объяснила зачем повышают зарплаты бюджетникам Ирэн ОрлонскаяПовышение заработных плат работников бюджетной сферы, занятых в образовании, здравоохранении, культуре и науке, оказывает разнонаправленное воздействие как на конкретного получателя оплаты труда, так и на государство.
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