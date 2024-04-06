Экономист объяснила зачем повышают зарплаты бюджетникам Ирэн ОрлонскаяПовышение заработных плат работников бюджетной сферы, занятых в образовании, здравоохранении, культуре и науке, оказывает разнонаправленное воздействие как на конкретного получателя оплаты труда, так и на государство.