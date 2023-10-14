5 фактов о профилактике ВИЧ-инфекции, которые важно знать

1. ВИЧ передаётся тремя путями Вирус в достаточной для заражения концентрации содержится в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке, поэтому его передача так или иначе связана с обменом этими биологическими жидкостями.
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