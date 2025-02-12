РБК: билеты на фестивали подорожали из-за требований безопасности и гонораров

Стоимость билетов на фестивали в 2024 году увеличилась на 75%, или более чем в 1,5 раза, из-за возросших гонораров артистов, высокого спроса, расходов на организацию более технологичных шоу и обеспечение безопасности.
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