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Какие цены будут на курицу к концу 2023 года ?

Какие цены будут на курицу к концу 2023 года ?

Цены на курятину заметно выросли. Сегодня в магазинах за килограмм курицу просят более 200 рублей. Многие заметили, что на прилавках стало меньше разделанных тушек, например, только бедрышек или только ножек.

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