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Военное обозрение

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Зачем китайцам Су-57?

Зачем китайцам Су-57?

Китай очень хочет быть страной – примером для всех. Сильной, стабильной и уважаемой. И не хватает для этого совсем немного: армии, флота и промышленности.

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