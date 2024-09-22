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Безгласная пандемия грозит России? Опасность бессимптомного вируса, моментально заражающего и детей и взрослых

Безгласная пандемия грозит России? Опасность бессимптомного вируса, моментально заражающего и детей и взрослых

Безгласная пандемия грозит России? Опасность бессимптомного вируса, моментально заражающего и детей и взрослых Ольга ВайленкоВ России вновь наблюдается тревожная ситуация, связанная с распространением коронавируса.

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Комментарии
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Grandad
Эти бессимптомные вирусы могут быть подготовкой к пришествию нового вируса, воздействующего на &quot;подготовленный&quot; к атаке организм с ослабленным иммунитетом.
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