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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль о проездном: «Маме купила мне его, чтобы я мог отправиться куда угодно. Очень полезная вещь – мне не нужно платить за каждую отдельную поездку»

Ямаль о проездном: «Маме купила мне его, чтобы я мог отправиться куда угодно. Очень полезная вещь – мне не нужно платить за каждую отдельную поездку»

16-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании принял участие в тематическом видео для GQ Sports, предлагающем рассказать о 10 вещах, которыми постоянно пользуется в жизни.

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