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Марочко: Украина готовит «спящие» террористические ячейки под Харьковом

Марочко: Украина готовит «спящие» террористические ячейки под Харьковом

Украинские спецслужбы пытаются организовать «спящие» террористические ячейки в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

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