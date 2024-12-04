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Мужчина, которому некуда привести женщину

Мужчина, которому некуда привести женщину

Прочитала в интернете жалобу. Мужчина пришел домой к красивой спортивной девушке, которая ездила на дорогой машине.

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Комментарии
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IK
Irina Krasnova
Только вот почему-то мигранты спокойно находят себе работу, а наши мужики- все им не так и не этак..  Обленились.. мягко говоря.  Возможностей заработать и подработать сейчас - масса.  Знаю лично бригаду (турок, узбек + несколько наемных) зарабатывают на дачах по 2 млн. в месяц (все виды работ, кроме электрики)..  Задумайтесь об этом..  Сейчас , если есть руки - заработать можно,  было бы желание..
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4 час.
Владимир Соколов
мне чисто интересно))сколько вы протяните без выходных по 12 часов. нормальный мужчина примерно 2-3 месяца))а сколько вы сможете? и не зарабатывают они столько))или вы врете или они)) максимум что можно заработать на стройке в месяц это рублей 300, по 12 часов и без выходных.
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3 час.
Н
НС
так они и живут как мигранты. У них потребности иные , нашим так не надо.
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1 час.

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