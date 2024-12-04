Мужчина, которому некуда привести женщину

IK Irina Krasnova Только вот почему-то мигранты спокойно находят себе работу, а наши мужики- все им не так и не этак.. Обленились.. мягко говоря. Возможностей заработать и подработать сейчас - масса. Знаю лично бригаду (турок, узбек + несколько наемных) зарабатывают на дачах по 2 млн. в месяц (все виды работ, кроме электрики).. Задумайтесь об этом.. Сейчас , если есть руки - заработать можно, было бы желание..

Владимир Соколов мне чисто интересно))сколько вы протяните без выходных по 12 часов. нормальный мужчина примерно 2-3 месяца))а сколько вы сможете? и не зарабатывают они столько))или вы врете или они)) максимум что можно заработать на стройке в месяц это рублей 300, по 12 часов и без выходных.