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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бетис» хочет продлить аренду Антони на сезон и готовит предложение для «МЮ». Испанцы могут взять на себя большую часть зарплаты игрока

Бразильский вингер выступает за испанскую команду на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».  По информации The Telegraph, «Бетис» готов предложение о продлении аренды игрока на сезон.

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