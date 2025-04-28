Посольство РФ проверяет информацию о россиянах среди пострадавших в Ванкувере

ОТТАВА, 28 апреля, ФедералПресс. Посольство Российской Федерации в Канаде проводит проверку данных о возможном наличии граждан России среди пострадавших в результате трагического инцидента с наездом автомобиля на толпу во время филиппинского фестиваля Лапу-Лапу в Ванкувере.
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