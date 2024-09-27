Напавшего на полицейского сына миллиардера Бажаева отпустили из СИЗО

Свидетель раскрыл причину конфликта сына олигарха с полицией. Сын бизнесмена Мусы Бажаева Тимур, который ранее был арестован в рамках уголовного дела за нападение на полицейского в Москве, отпущен из СИЗО.
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