Солнечная активность на максимуме: опасность сильной магнитной бури для нашей планеты Юлия ЧелкановаКоманда международных астрофизиков зафиксировала рекордный всплеск солнечной активности в рамках 25-го солнечного цикла.
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