Закладчика с пакетом продуктов остановили у дома на улице Михаила Дудина (Парнас). Внутри оказались три свертка с наркотиками.
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Закладчика с пакетом продуктов остановили у дома на улице Михаила Дудина (Парнас). Внутри оказались три свертка с наркотиками.