Михалков назвал «Слово пацана» педагогической поэмой

Президент Московского международного кинофестиваля, председатель правления Союза кинематографистов, художественный руководитель «Центра театра и кино» режиссер Никита Михалков положительно высказался о сериале «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова.
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