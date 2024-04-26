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Михалков назвал «Слово пацана» педагогической поэмой

Михалков назвал «Слово пацана» педагогической поэмой

Президент Московского международного кинофестиваля, председатель правления Союза кинематографистов, художественный руководитель «Центра театра и кино» режиссер Никита Михалков положительно высказался о сериале «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова.

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