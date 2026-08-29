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Пожар на 1 тыс. кв. м произошел на мехзаводе в Павловском Посаде

Пожар на 1 тыс. кв. м произошел на мехзаводе в Павловском Посаде

Пожар произошел на складе на территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба МЧС России.

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