Пожар на 1 тыс. кв. м произошел на мехзаводе в Павловском Посаде

Пожар произошел на складе на территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба МЧС России.
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